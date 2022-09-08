Российские спецслужбы создали фейковый интернет-портал, который нацелен на дискредитацию президента Украины Владимира Зеленского в странах Западной Европы.

Об этом сообщает Офис президента со ссылкой на данные Главного управления разведки Минобороны Украины.

В сообщении говорится, что 7 сентября такой сайт появился для немецкой аудитории. Его запуск должен был состояться 30 сентября. В то же время, об этой интернет-площадке нет информации на официальных ресурсах Офиса президента Украины и в заявлениях Владимира Зеленского.

"У сайта есть признаки мошеннического ресурса, созданного для присвоения средств под видом фонда помощи Украине. Проект напоминает классическую финансовую пирамиду", - говорится в сообщении.

В Офисе президента призвали украинцев и международное сообщество не доверять российским фейкам. Там подчеркивают, что необходимо учитывать информацию исключительно с официальных страниц президента Украины и Офиса главы государства.

Напомним, в августе СБУ заявляла, что задержала киллеров из российского ГРУ, которые, по версии спецслужбы, планировали убить министра обороны Украины Алексея Резникова, главу ГУР МОУ Кирилла Буданова, а также некого "известного активиста".

Ранее в СБУ заявили о ликвидации ботофермы по дискредитации украинской власти по заказу партии Порошенко.

Также СБУ сообщала о срыве спецоперации ФСБ по дискредитации ОБСЕ.

Тем временем война в Украине продолжается уже 197-й день. "Страна" следит за происходящим, сегодня, 8 сентября в обновляемом материале. Все главные новости дня мы собрали в одной ленте

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