США считают, что Россия сталкивается с "серьезной нехваткой" личного состава в Украине и ищет новые способы увеличить численность своих войск.

Об этом со ссылкой на американских чиновников сообщает CNN.

"Российские вооруженные силы испытывают острую нехватку личного состава в Украине. Мы полагаем, что министерство обороны России стремится набрать контрактников, чтобы компенсировать ее, в том числе путем принуждения раненых солдат к возобновлению участия в боевых действиях, применения личного состава частных военных компаний, а также выплаты премий призывникам", - сообщил один из источников канала.

Последние оценки США основана на разведывательных данных, уровень секретности которых был понижен и к которым получили доступ журналисты, сообщает канал.

Официальные лица также заявили, что у США есть "достоверная информация" о том, что министерство обороны России "вероятно начнет" вербовку осужденных преступников в Украине "в обмен на помилование и финансовую компенсацию".

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