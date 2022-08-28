Новая сводка британской военной разведки посвящена вопросу увеличения численности Вооруженных сил России.

Напоминая, что 25 августа появился указ Путина об увеличении ВС России до 1 150 628 человек, то есть почти на 140 000 человек, британские аналитики задаются вопросом - насколько это поможет улучшить состояние войск, задействованных в Украине? Ответ - вряд ли существенно: "Россия потеряла десятки тысяч солдат; новых контрактников набирается очень мало; а призывники технически не обязаны проходить службу за пределами территории России".

Остается неясным, попытается ли Россия увеличить свои ВС за счет набора большего количества контрактников или за счет увеличения ежегодных целевых показателей призыва на военную службу.

Как писала "Страна", в Минобороны Украины отреагировали на указ президента РФ Владимира Путина увеличить армию, сообщив о необходимости "закупить 2 миллиона мешков для трупов".

Напомним, западные СМИ пишут, что решение президента РФ увеличить армию свидетельствует о том, что война в Украине может затянуться до следующей зимы и даже дольше.

Также мы сообщали, что в Пентагоне заявили, что Путин ждет истощения украинской армии и усталости Европы.

Тем временем война в Украине продолжается уже 186-й день. "Страна" следит за происходящим 28 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 185-го дня войны. Российские войска начали наступление после нескольких дней затишья. Также идут разные сообщения о движениях российских войск за пределами собственно фронта. "Институт изучения войны" считает, что россияне перебрасывают боевую авиацию из Крыма в Россию - вероятно, реагируя на украинские удары на полуострове.

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Олеся Медведева в новом выпуске блога "Ясно. Понятно" рассказывает, зачем Путин увеличивает армию, а Штаты ставят "смотрящего" за Украиной.