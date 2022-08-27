Сегодня президент РФ Владимир Путин подписал сразу два указа, ориентированных на жителей "ДНР", "ЛНР" и граждан Украины.

Во-первых - указ о праве граждан "ДНР", "ЛНР" и Украины пребывать в России без ограничения сроков. Правда, есть условие - после дактилоскопии, фото и медосвидетельствования.

Во-вторых - указ о социальных выплатах гражданам, вынужденно покинувшим "ДНР", "ЛНР" и Украину, в том числе, пенсионерам и инвалидам. Осуществлять их будут уже за июль.

Ранее президент РФ Владимир Путин своим указом увеличил число войск на 137 тысяч человек, до 2,03 млн человек в 2023 году, сейчас это количество составляет 1,9 млн человек.

Как пишет газета New York Times, решение Владимира Путина увеличить армию на 137 тысяч человек свидетельствует о том, что война в Украине может затянуться до следующей зимы и даже дольше.

Напомним, война в Украине продолжается уже 185-й день. "Страна" следит за происходящим 27 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 184-го дня войны. По линии фронта не сообщалось о каких-либо значимых продвижениях. Зато продолжились события на Запорожской АЭС, в которых мы попытались разобраться. А Белый дом объявил о попытке объединить все усилия в сфере военной помощи Украине, собрав их в единую миссию во главе с генералом-командующим.

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Олеся Медведева в новом выпуске блога "Ясно. Понятно" рассказывает, зачем Путин увеличивает армию, а Штаты ставят "смотрящего" за Украиной.