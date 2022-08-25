Война в Украине длится уже полгода. Ее ход показал неверные базовые представления обеих сторон. Исход войны в Украине будет зависеть от многих факторов.

О возможных сценариях окончания этой войны пишет "Страна" в материале "Полгода войны в Украине. Главные итоги и сценарии будущего".

Расчет России на то, что ВСУ не окажут сопротивления и Украина рухнет за несколько дней или недель после начала вторжения (из-за чего на вторжение и завоевание большой страны РФ выделила силы, которые на тот момент были меньшими, чем численность украинских войск до мобилизации), не оправдался.

Но не оправдались и предсказания, что российская экономика рухнет за несколько месяцев под западными санкциями, а в РФ начнутся массовые антивоенные протесты.

Не оправдался расчет на то, что Запад не будет поставлять Украине тяжелые вооружения и у ВСУ закончатся пушки и снаряды. Но не оправдался и расчет на то, что российская армия выдыхается и не может восполнять свои потери в людях и в технике. А также не оправдались (пока) ожидания того, что поставки западного вооружения будут настолько большими, что позволят перекрыть огневое преимущество РФ.

Стратегический тупик, который складывается в войне и вокруг нее, породил накануне недавней встречи Зеленского и Эрдогана (который постоянно говорит о готовности организовать встречу украинского и российского президентов) целую серию слухов, что вот-вот начнутся переговоры по достижению мира.

Но в реальности это не подтвердилось.

На данный момент обе стороны, очевидно, к переговорам не готовы. Точнее, не готовы приходить на них к каким-то компромиссам, о чем они и говорят публично.

Обе стороны надеются сокрушить противника на поле боя и заставить принять свои условия мира.

Украина рассчитывает за счет массированных поставок западного оружия ликвидировать недостаток огневой мощи, ударами "Хаймарсов" парализовать подвоз боеприпасов к фронту, выбить противника с правого берега Днепра и освободить Херсон, остановить наступление на Донбассе, нанести тяжелые потери, которые РФ в условиях отсутствия мобилизации не сможет восполнить за счет контрактников, после чего воспользоваться превосходством в численности армии и перейти в наступление, нанеся поражение противнику и принудив его к украинским условиям мира.

Также, естественно, у Украины и Запада есть надежды на то, что санкции рано или поздно дадут о себе знать и будут все сильнее подтачивать экономику РФ, увеличивать недовольство в обществе вплоть до народного бунта и раскола в элитах. Что также должно побуждать Кремль идти на уступки и принять условия Украины и Запада по прекращению войны.

Россия же рассчитывает, что за счет огневого вала "перемолит" ВСУ, отсутствие успехов на фронте, затянувшаяся война и нарастающие экономические трудности расшатают ситуацию внутри Украины, а Запад из-за своих проблем "устанет" поддерживать Киев.

Также в РФ надеются ликвидировать пробелы по ряду важных типов вооружений. В частности, по беспилотникам. Сейчас усиленно решается вопрос об увеличении их количества и качества.

И в таком случае огневой вал российской армии станет более "точным", а ударные беспилотники будут использованы для уничтожение техники ВСУ, включая западную артиллерию и "Хаймарсы".

Также Россия пытается наращивать разными способами численность своей группировки в Украине, чтобы нивелировать численное преимущество ВСУ, а возможно, и создать себе превосходство в живой силе, чтоб активизировать наступление (хотя не совсем понятно, насколько это реально решить без мобилизации, но усилия в этом направлении, очевидно, предпринимаются).

Схематично, насколько можно судить, план России выглядит так: ускорить наступление на Донбассе и нанести там поражение ВСУ, выйти на границы Донецкой области, после чего предложить Украине заключить мир на уже озвученных Москвой условиях и, в случае отказа, продолжить наступление до принятия Киевом условий либо до падения украинской власти.

Такие в общих чертах намерения сторон.

А как будет в реальности? Разберем основные сценарии развития событий.

1. Война на истощение до победного конца в ожидании краха врага.

По сути, это то, что уже реализуется по факту сейчас, исходя из описанных выше планов сторон. Очевидно, что ни один из этих планов не может быть реализован быстро. Например, даже если россияне или ВСУ выполнят свою программу-минимум (выход на границы Донецкой области и освобождение Херсона соответственно, причем и то, и другое очень непростые задачи), это не станет смертельным ударом для противника и он продолжит войну.

Поэтому данный сценарий означает, что война может идти долго. До тех пор, пока одна из стран в ней участвующих не примет условия своего противника или не потерпит крах.

И не обязательно военный крах. Крах может быть и экономический, и политический. Продолжая аналогии с Первой мировой войной, можно напомнить, что крах Российской империи произошел не из-за военного разгрома (ситуация к началу 1917 года на фронтах как раз заметно изменилась в лучшую для русской армии сторону), а из-за внутренней дестабилизации. Точно так же как и Германия в 1918 году прекратила сопротивление не только из-за наступления войск Антанты (которые даже на территорию Германии еще не успели войти), но и в основном из-за начавшегося революционного брожения в армии и обществе.

Поэтому исход "войны на истощение" будет зависеть не только от успехов воюющей армии, но и от стойкости общества и эффективности всей системы госуправления.

Отметим, что сценарий "войны на истощение в ожидании краха врага" рискованный для обеих сторон. Так как ситуация из-за затягивания войны может развиваться непредсказуемо, и крах наступит внезапно. Причем, возможно, и в обеих странах (пример воевавших друг с другом в Первую мировую Германии и России приводился выше).

Кроме того, такой сценарий может быть расценен как опасный и ведущими мировыми игроками. И из-за нарастающих социально-экономических проблем, и из-за риска скатывания в мировую войну, и из-за угрозы техногенных катастроф (пример - Запорожская АЭС).

А потому есть вероятность (хотя она пока и выглядит очень небольшой) и других сценариев, подразумевающих прекращение боевых действий на тех или иных условиях.

2. Мирный договор.

Подразумевает соглашение, сторонами которого будут Украина, Россия (де-юре), а также (де-факто) Запад (потому что без его решения по отмене санкций против России и гарантиям безопасности Украине какое-либо соглашение невозможно) и, не исключено, какие-то другие страны (например, Турция или Китай).

Параметры этого соглашения уже обсуждались в марте этого года.

Они включали в себя нейтральный статус Украины (в обмен на гарантии Запада) и "вынесение за скобки" вопросов Донбасса и Крыма.

Кроме того, по данным ряда источников, Россия соглашалась уйти с захваченных после 24 февраля территорий (что является требованием и Украины, и Запада), а также не препятствовать вступлению Украины в ЕС.

После известной встречи в Стамбуле вроде как стороны к миру приблизились.

Однако затем, согласно распространенной в СМИ версии, Украина пришла к выводу, что может добиться лучших условий на поле боя и участие в переговорах приостановила. А затем и Россия дала понять, что отдавать захваченные после 24 февраля территории не будет. А намерена их присоединить к РФ.

Но на это украинские власти идти не готовы. Так же как и Запад не хочет узаконивать новую аннексию. И трудно понять, как тут можно прийти к компромиссу. Разве что путем очень больших уступок Москве по внутренней украинской политике с созданием какой-то супер-автономии на юго-востоке (то есть что-то вроде Минска-3). Но вероятность этого после жестокой войны выглядит близкой к абсолютному нулю.

Поэтому обсуждается "версия лайт" - прекращение войны без мирного договора или же "корейский сценарий".

3. "Корейский сценарий".

Предполагает прекращение войны без мирного договора на основании лишь соглашения о перемирии (о прекращении огня). Так в Корее закончилась война в 1953 году с разделением страны по 38-й параллели. В наших условиях это будет означать, что фактически фиксируется актуальная на момент заключения перемирия линия фронта. После чего с вероятностью, близкой к 100 процентам, на захваченных территориях Украины будет проведет "референдум" об их присоединении к РФ. И линия фронта станет де-факто новой границей между Украиной и Россией, хотя де-юре ее ни Украина, ни Запад признавать не будут.

Этот вариант, однако, даже менее выгоден для Украины, чем вариант с мирным договором. Так как страна фактически теряет свою территорию, но не получает при этом никаких гарантий безопасности. То есть – гарантий того, что Россия снова, через какое-то время, не пойдет в наступление. При том что захваченные РФ украинские территории отбить будет практически невозможно – так как Москва это воспримет как нападение на свою территорию и может применить ядерное оружие. Естественно, никто в таких условиях Украину не будет брать в ЕС. Да и с инвестициями в страну, которая в любой момент может быть подвергнута новому нападению, никто торопиться не будет.

Поэтому Украина, теоретически, может рассматривать "корейский сценарий" только при условии гарантий Запада аналогичных "5 статье" НАТО (когда нападение на одну из стран - членов НАТО означает объявление войны всем членам НАТО).

Правда, пока нет подтверждений, что Запад готов их давать. Хотя, определенные варианты здесь имеются.

Например, есть известная "формула Расмуссена", которая подразумевает возможность включения страны с территориальными спорами в НАТО, но при условии, что на спорные территории гарантии Альянса по безопасности не распространяются. То есть, по этой формуле, НАТО не будет помогать Киеву отвоевывать аннексированные территории, но защитит Украину в случае нового нападения России.

Впрочем, отметим, что официально украинская власть на данный момент отвергает варианты перемирия с фиксацией нынешней линии фронта.

4. "Военный референдум".

Подразумевает, что Россия проведет "референдум" о присоединении захваченных территорий и без заключения перемирия, прямо во время боевых действий. После чего примет эти территории в свой состав и предъявит Киеву ультиматум – в случае продолжение атак будет воспринимать это как "акт агрессии" с возможным применением ядерного оружия в качестве "ответа на агрессию".

Непонятно, насколько украинские власти будут готовы принять этот ультиматум и остановить боевые действия. И также непонятно, готова ли Россия этот ультиматум именно таким образом сформулировать (не говоря уже о готовности реализовать на практике свои угрозы).

Ранее Москва неоднократно отрицала намерения применять ядерное оружие в Украине.



Сценарий "военного референдума" обсуждался некоторое время назад достаточно интенсивно. Говорили, что уже готов план о проведении "референдума" 11 сентября.

Но сейчас, судя по недавним заявлениям Пушилина, от него отказались и перенесли "референдум" на время после выхода на границы Донецкой области. Хотя это не означает, что к идее больше возвращаться не будут и что концепция более не поменяется.

5. "Большая сделка" между Западом и Россией

Подразумевает, что США, Запад в целом и РФ, а возможно, и другие страны, приходят к некоему соглашению о новом миропорядке, снимая проблемные вопросы друг с друга. И частью этой сделки становится прекращение войны в Украине.

Так как президент РФ Владимир Путин неоднократно заявлял, что война в Украине для него лишь часть борьбы "за новый миропорядок", достижение целей на этом направлении может быть объявлено главной победой, что откроет дорогу к большим компромиссам и по Украине.

В том числе и со стороны России. А это позволит вернуться к теме мирного договора, описанного во втором сценарии. Правда, пока доверие между Западом и Россией близко к абсолютному нулю и какие-либо глобальные договоренности выглядят крайне маловероятными.

6. Мировая война

Подразумевает прямое вступление в войну стран НАТО, а возможно, и участие других государств. И при таком варианте параллельно начнется большая война где-то в другой части мира (например, за Тайвань), в которую втянется Запад и Россия. Вариант этот катастрофический, поскольку может привести к глобальной ядерной бойне.

Как писала "Страна", генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что война в Украине закончится за столом переговоров на условиях Киева.

Тем временем война в Украине продолжается уже 183-й день. "Страна" следит за главными новостями 25 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 182-го дня войны. В Украине в этот день отмечали День независимости. Президент Зеленский в праздничном обращении дал понять, что переговоров с РФ и компромиссов с ней не будет. В Киев с визитом приехал Борис Джонсон. Он сказал, что переговоры в данный момент "стали бы катастрофой". Байден выделил Киеву $2,98 миллиарда военной помощи - это крупнейший единовременный транш.

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Олеся Медведева в новом выпуске блога "Ясно. Понятно" рассказывает о том, как прошли полгода войны в Украине и какие есть сценарии будущего.