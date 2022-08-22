Советник Офиса президента Алексей Арестович обвинил оппозиционные силы (а конкретно - партию "Евросолидарность" бывшего президента Петра Порошенко) в работе на противника. Он заявил, что оппозиция, как и 100 лет назад, снова хочет "затянуть Украину в политический кризис, который приведёт к поражению Москве, в угоду политическим амбициям в период войны".

Об этом он сказал в эфире YouTube-канала "Фейгин Live".

Арестович заявил, что ботофермы, которые контролировал депутат от ЕС, работали на замедление поставок оружия Украине и над конфликтом между президентом Украины Владимиром Зеленским и главой Генштаба Валерием Залужным.

"Эти оппозиционеры совсем не учитывают, что подобная работа может стоить дороже, чем прямые атаки российских войск. Отсутствие единства власти и армии, власти и народа - это прямой путь к безвластию и поражению в войне", - заявил Арестович.

Напомним, о ликвидации масштабной ботофермы сообщала СБУ в начале августа. Тогда же ее связывали с "Европейской солидарностью". Подробнее об этом мы рассказывали в отдельном материале.

Также мы писали о том, что Ирина Геращенко отрицала причастность "Евросолидарности" к ботофермам, которые ликвидировала СБУ.