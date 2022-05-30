СБУ сообщила о срыве спецоперации ФСБ по дискредитации ОБСЕ
Военная контрразведка Службы безопасности Украины (СБУ) сорвала спецоперацию Федеральная служба безопасности (ФСБ) РФ по дискредитации ОБСЕ.
Об этом заявил спикер СБУ Артем Дехтяренко в Фейсбуке.
По данным украинской спецслужбы, ФСБ провела серию провокаций во временно оккупированных южных и восточных регионах Украины.
"Враг планировал безосновательно обвинить региональных представителей ОБСЕ в якобы шпионаже в пользу СБУ и инкриминировать украинской стороне ограбление офисов международной организации", - заявил Дехтяренко.
Таким образом РФ намеревалась скомпрометировать мониторинговую миссию ОБСЕ в Украине, поставить под сомнение ее объективность и независимость от постороннего влияния.
"Для создания искусственной доказательной базы захватчики незаконно врывались в помещения сотрудников ОБСЕ и выбивали из них компрометирующую информацию. Так, во временно оккупированном Херсоне сотрудники ФСБ пришли к сотруднику специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Представляясь сотрудниками СБУ, они под видеозапись вынудили мужчину подписать соглашение о негласном сотрудничестве на официальном бланке местного подразделения украинской спецслужбы", - добавил Дехтяренко.
Также, по его словам, россияне задержали еще нескольких сотрудников миссии и пытались скомпрометировать.
По словам спикера СБУ, в период с 16 по 23 мая сотрудники ФСБ, угрожая убийством, заставили сотрудников миссии на камеру "свидетельствовать" об ограблении офиса якобы украинскими националистами и правоохранителями. При этом до этого враг пять раз приезжал в офис и грабил его имущество.
"Также оккупанты требовали от представителей миссии в Херсоне безосновательно обвинить своего руководителя в якобы его причастности к работе на украинскую спецслужбу", - рассказал спикер СБУ.
По данным СБУ, враг планирует использовать срежиссированные материалы для подготовки постановочных сюжетов, которые дискредитируют ОБСЕ и в дальнейшем распространить их через международные СМИ.
Ранее СБУ сообщала об игре на смартфонах, с помощью которой россияне выманивают фото стратегических объектов.
Также СБУ заявляла о разоблачении диверсантов, которые хотели сбить пассажирский самолет и обвинить в этом Украину.