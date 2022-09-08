Сегодня, 8 сентября, местные паблики написали, что над Балаклеей поднят украинский флаг.

Позже жители Балаклеи подтвердили "Стране", что в город зашли ВСУ.

"Зашли с западной стороны, была автоматная стрельба в городе, но недолгая. Сейчас тихо. Городских боев не было. Судя по всему, россияне сами ушли", - сообщают "Стране" жители города.

Глава Офиса президента Андрей Ермак после появления видео в соцсетях опубликовал у себя в телеграм-канале эмодзи с украинским флагом.

Ранее "Страна" писала, что известно о контрнаступлении ВСУ в Харьковской области.

Как писала "Страна", война в Украине продолжается уже 197-й день. "Страна" следит за происходящим, сегодня, 8 сентября в обновляемом материале. Все главные новости дня мы собрали в одной ленте

Ранее мы подводили итоги 196-го дня войны. В Харьковской области украинские войска пошли на прорыв под Балаклеей. Также ВСУ наступают на Купянск, обойдя Балаклею с севера.

ВСУ продолжают освобождать населенные пункты в Херсонской области. Вчера военные 128-й бригады подняли украинский флаг в поселке Нововознесенское под Высокопольем. Продвижение на Херсонском направлении идет медленно из-за значительного преимущества армии РФ в технике. людях и артиллерии. ВСУ находятся под непрекращающимся огнем.

На Донбассе главная цель российской армии сейчас - наступление на Бахмут. Об этом сообщают в британской разведке.

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