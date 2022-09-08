Украинская сторона по-прежнему официально ничего не комментирует по контрнаступлению ВСУ в Харьковской области (только президент Украины Владимир Зеленский вчера заявил о "хороших новостях", но без конкретики).

Судя по тому, что пишут российские военные телеграм-каналы, основные бои идут на трех участках:

Вокруг самой Балаклеи, откуда и началось контрнаступление.

Ночью были попытки ее штурмовать, но город на данный момент в целом под контролем РФ. При этом Балаклея по-прежнему блокирована с севера, у Волохова Яра. "Власти" захваченных Россией регионов Харьковской области сегодня заявили, что украинские войска попытались взять Балаклею в кольцо, "но были отброшены, город остаётся под контролем российских военных".



Возле Шевченково, которое открывает дорогу на Купянск.

Бои там длятся со вчерашнего дня. При этом в самом Купянске назначенные россиянами "власти" заявили об эвакуации женщин и детей, а город, по сообщениям российских военкоров, закрыли на въезд и проводят поиски "диверсантов".



ВСУ пытаются пробиться к стратегически важной развязке у села Кунье к востоку от Балаклеи и к северу от Изюма. Сообщается, что россияне перебросили десантников на опасные участки. Также работает авиация и тяжелые огнеметные системы "Солнцепек", судя по публикуемым в пабликах видео.

То есть со вчерашнего вечера мало что поменялось.

В тоже время, сами россияне ожидают активного наступления ВСУ по всем указанным выше направлениям.

Ближайшие дни покажут - будут ли ещё существенные продвижения ВСУ и смогут ли украинские войска выйти к ключевым точкам - Купянску, Кунье и взять Балаклею. Если нет, то ситуация начнет принимать позиционный характер (как и в Херсонской области, где неделю назад также началось контрнаступление ВСУ).

Напомним, вчера вечером Генштаб сообщал, что ВСУ успешно отражают атаки россиян в Харьковской и Донецкой областях.

Тем временем война в Украине продолжается уже 197-й день. "Страна" следит за происходящим, сегодня, 8 сентября в обновляемом материале. Все главные новости дня мы собрали в одной ленте

Ранее мы подводили итоги 196-го дня войны. В Харьковской области украинские войска пошли на прорыв под Балаклеей. Также ВСУ наступают на Купянск, обойдя Балаклею с севера.

ВСУ продолжают освобождать населенные пункты в Херсонской области. Вчера военные 128-й бригады подняли украинский флаг в поселке Нововознесенское под Высокопольем. Продвижение на Херсонском направлении идет медленно из-за значительного преимущества армии РФ в технике. людях и артиллерии. ВСУ находятся под непрекращающимся огнем.

На Донбассе главная цель российской армии сейчас - наступление на Бахмут. Об этом сообщают в британской разведке.

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