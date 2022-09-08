Готовности участия Беларуси в российской войне против Украины по состоянию на сегодня не наблюдается. Такую оценку Генштаб дал на фоне начала новых военных учений белорусских войск.

Об этом сообщает заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ Алексей Громов во время брифинга.

"Мы плодотворно отслеживаем ситуацию на наших границах, у нас есть информация о желании или не желании белорусского народа участвовать в захватнических планах России. Но увеличение населения, готового принять участие в агрессии на территории нашего государства, не отслеживается", - сказал Громов.

Напомним, ранее мы писали, что Россия и Беларусь готовят учения вблизи украинской границы.

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