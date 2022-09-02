На белорусской границе произошел скандальный инцидент с украинским грузовиком. Журналист Андрей Цаплиенко обвинил белорусских пограничников в мародерстве - разворовывании имущества из автомобиля.

Он опубликовал видео в своем Telegram, на котором люди в форме приезжают на УАЗ с зеленой полосой к украинским грузовикам, стоящим на дороге, и что-то забирают из них.

Журналист утверждает, что ролик записан около пункта пропуска "Мокраны" в Брестской области.

На это Госпогранкомитет Беларуси дал официальный ответ с видео.

"Вблизи белорусско-украинской границы произошло возгорание травы и веток. Ввиду израсходования штатных огнетушителей белорусские пограничники для локализации возгорания были вынуждены использовать огнетушитель, находившийся в грузовой машине. Оперативные действия военнослужащих соответствовали сложившейся ситуации и позволили предотвратить дальнейшее распространение возгорания", - сказано в ответе.

Напомним, ранее в России, в Воронежской области сгорел макет установки РСЗО "Град". Его подожгли местные дети. На данный момент официальная причина возгорания - неосторожное обращение с огнем двух детей 6 и 7 лет, которые пробрались в кабину автомобиля через нижний люк.

Также "Страна" писала, что под Киевом мародеры обчистили гостиничный комплекс, откуда вынесли даже кастрюли.