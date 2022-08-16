Нардеп Александр Дубинский (исключённый в прошлом году из фракции Слуга народа) обвинил свою коллегу по парламенту Ольгу Василевскую-Смаглюк (фракция Слуга народа) в краже его наушников прямо в зале Рады.

"Не велика потеря, но. Пропажа личных вещей в самом зале заседаний Рады - дело неслыханное", - сообщил Дубинский.

В итоге пропажа нашлась.

"Как выясняется, мои наушники оказались у коллеги по парламенту, депутата СН Василевской-Смаглюк", - пишет он.

В связи с этим Дубинский призвал Василевскую-Смаглюк вернуть наушники в комендатуру Верховной Рады.

Депутат фракции "Слуга народа" Ольга Василевская-Смаглюк прокомментировала "Стране" обвинение нардепа Дубинского, который у себя в телеграмме заявил, что Смаглюк украла у него наушники.

"Если бы Дубинский сидел на своём месте, он бы их не потерял. Наушники лежали не на месте Дубинского, а на месте моего уважаемого коллеги Владислава Бородина. Чтобы Бородин не потерял дорогую вещь, я ее забрала из зала парламента, чтобы наушники никуда не пропали. А когда оказалось, что это не его наушники, я их передала Вячеславу Рублеву, потому что с Дубинским не общаюсь уже два года. Не общаюсь и очень этому рада. И хочу поставить Дубинского на место, чтобы он сидел на своём месте, а не на месте своих коллег, и не мешал другим работать", — заявила "Стране" Василевская-Смаглюк.

Она добавила, что Дубинский во время заседаний Рады сидит не на своём ряду, а на ее ряду.

"Так что пусть присматривает за своими вещами", — сказала нардеп.

Несмотря на комментарий Ольги Василевской-Смаглюк, о том, что она взяла наушники, чтобы вернуть их коллеге по фракции Бородину на месте которого их оставил Дубинский, нардеп все же придерживается своего мнения на этот счёт.

"Честно говоря, сначала я подумал, что материальное положение депутатов фракции СН настолько ухудшилось, что некоторые из моих коллег опустились до хищения мелких личных вещей. Но сейчас должен признать, что был не прав. Скорее всего, это рефлекторная реакция на окружающую среду - когда вокруг тебя все воруют по-крупному, чтобы не выглядеть белой вороной в коллективе, приходится тащить все, что попадётся на глаза, пусть даже по мелочам", — сообщил в комментарии "Стране" Дубинский.

Он считает, что в данной ситуации, "это даже могла быть и неумышленная кража — просто принятое в этой социальной среде типичное поведение".

"К сфере психопатологии я отношу и ремарки похитительницы наушников о том, что мы с ней не общаемся уже 2 года - присвоить вещь незнакомого человека все же легче, чем обокрасть друга и коллегу. Хотя, в этом коллективе и это давно уже не зашквар", — утверждает депутат.

На уточняющий вопрос "Страны", а будет ли Дубинский заявлять в полицию о краже, он ответил, что не будет и подождёт, пока у коллеги проснётся совесть, и "она вернёт не принадлежащую ей вещь добровольно".

Ранее мы также писали, что произошел очередной скандал с участием нардепа от "Слуги народа" Марьяны Безуглой.

В этот раз Безуглая пришла в комментарии под пост нардепа от "Европейской Солидарности" Ирины Геращенко, где та опубликовала фото новости, в которой президент Владимира Зеленский объясняет, почему власти не предупредили украинцев о предстоящем вторжении России.

Тем временем война в Украине продолжается уже 174-й день. "Страна" следит за происходящим 16 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 173-го дня войны. В Донецкой области войска РФ с трех сторон пытаются наступать под Угледаром. Интенсивные боевые действия идут в районе Авдеевки и Песок. Под сильными обстрелами находится Донецк. Россияне пытаются продвигаться к Бахмуту.

Вчера Верховная Рада поддержала продление военного положения и мобилизации на 90 дней до 21 ноября.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о наступлении на Бахмут, прогнозах Stratfor по Украине и какие секреты раскрыл генерал Марченко