Из отеля Chateau Laurier в Оттаве (Канада) воры украли одну из самых известных фотографий премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля, известную под названием "Рычащий лев". Работу, где Черчилль изображен трезвым и без сигары, заменили копией.

Об этом сообщает телеканал CTV со ссылкой на бывшего следователя ФБР по преступлениям в области искусства.

Сотрудники Chateau Laurier пожаловались, что около восьми месяцев назад кто-то украл фотографию британского политика, сделанную канадским фотографом Юсуфом Каршем во время Второй мировой войны, и заменил ее копией.

Подмену отель обнаружил только в прошлые выходные, заметив, что фотография повешена не должным образом, а рамка портрета не соответствует другим фотографиям Карша, которые тоже висят в Chateau Laurier.

Бывший спецагент ФБР Роберт Уиттман, расследовавший преступления в области искусства, заявил CTV, что около 89% подобных краж совершают сотрудники заведений, где совершаются преступления.

"Скорее всего, кражу совершил кто-то, имевший доступ к работе и знавший, какие меры безопасности защищали предмет", - сказал Уиттман.

Портрет был сделан в декабре 1941 года. Во время съемки фотограф забрал у Черчилля сигару, поэтому у премьера на нем такое хмурое выражение лица. Портрет воспроизводится на британской пятифунтовой банкноте и не раз появлялся на марках и обложках журналов. За оригинал фотографии можно будет выручить шестизначную сумму на аукционе. Ее репродукция пару лет назад стоила 81 000 долларов.

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