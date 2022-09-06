Из-за увеличения обстрелов со стороны России Украина усиливает оборону границ с Беларусью, а также с РФ (в Сумской и Черниговской областях) для недопущения повторного наступления врага.

Об этом сказал спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко в эфире телемарафона.

"В последнее время мы фиксируем увеличение обстрелов в Сумской области, но к ней еще добавляется Черниговщина. В то же время силы обороны Украины и пограничники усиливают эти направления для того, чтобы не допустить повторного вторжения подразделений вооруженных сил Российской Федерации", - сказал он.

Демченко также отметил, что создание мощной группировки, которая бы могла зайти на территорию Украины, на данный момент не фиксируется.

Также по словам Демченко, усиливается граница с Республикой Беларусь, поскольку "эта страна поддерживает РФ в войне, развязанной против Украины".

"И никогда ни ВСУ, ни пограничники не исключали, что военные подразделения этой страны могут присоединиться к войне России", - пояснил спикер ГПСУ.

Он также добавил, что направление с Беларусью достаточно важное.

Как писала "Страна", в Беларуси стягивают военную технику - "Грады" и "Гиацинты" - к украинской границе.

Напомним, 1 сентября в Генштабе ВСУ сообщили о том, что Россия и Беларусь готовят новые военные учения возле украинской границы. По данным Генштаба, учения пройдут 8-14 сентября. По замыслу командно-штабного обучения предполагается "освобождение части утраченной территории условной страны". То есть речь может идти об атаке на приграничные районы Житомирской, Волынской и Ровенской областей Украины.

Известно, что Россия использует территорию Беларуси для передвижения войск во время вторжения в Украину и запускает с территории союзного государства ракеты.

Ранее мы писали, что Россия с 1 сентября начала масштабные военные учения на Дальнем Востоке, в том числе в акватории Японского моря. В маневрах "Восток-2022" заявляется участие 50 тысяч военных, в частности, из Китая, Индии и стран ОДКБ. Продлятся учения до 7 сентября.