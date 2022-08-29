Строительство заграждения на границе Белоруссии и Литвы завершено.

Об этом сообщает агентство LRT со ссылкой на заявление представителя избранной в Литве подрядчиком компании EPSO-G Антанас Бубнялис.

По словам Бубнялиса, в конце прошлой недели на границе были установлены последние сегменты физического барьера, вся протяженность которого составила 502 километра.

Протяженность литовско-белорусской границы составляет 680 километров. В скором времени планируется ее оснащение системами видеоконтроля в тех местах, где нет водоемов. На границе Литва построила стационарное заграждение высотой четыре метра из металлической стержневой сетки, поверх которой тянется колючая проволока. Перед забором устанавливается дополнительная линия из колючей проволоки высотой три метра.

Стоимость работ составила 152 миллиона евро. Вильнюс надеялся получить на это ассигнования от ЕС, однако Брюссель ответил, что не занимается финансированием строительства преград и барьеров. Тем не менее ЕС согласился выделить средства на систему видеоконтроля.

Как писала "Страна", в мае Польша показала первые 50 км железного забора на границе с Беларусью.

А в июне польский премьер-министр Матеуш Моравецкий сообщил, что Польша уже закончила строительство заграждения на границе с Беларусью. Возведение забора было связано с многочисленными попытками мигрантов из стран Ближнего Востока попасть в страну через белорусскую границу. По мнению польских властей, этот процесс был спровоцирован Александром Лукашенко.