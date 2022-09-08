Минобороны Беларуси начинает командно-штабные учения, которые продлятся до 14 сентября. Главной целью учений в минобороны Беларуси называют "обучение органов военного управления вооруженных сил, других войск и воинских формирований Республики Беларусь непрерывному управлению силами и средствами при выполнении задач по предназначению".

Об этом сообщает пресс-служба белорусского ведомства.

Учения пройдут на полигоне "Брестский" и на участках местности в Минской и Витебской областях.

На учениях, согласно сообщению минобороны Беларуси, будут отрабатывать:

ведение боевых действий по освобождению территории, временно захваченной противником;

восстановление контроля над государственной границей в зонах (полосах) ответственности объединений;

авиационная поддержка войск;

обеспечение силовых мер военного положения, борьба с ДРГ противника и НВФ.

Напомним, 1 сентября замначальника главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов заявлял, что под "потерянной территорией" могут подразумеваться приграничные районы Волынской, Ровенской и Житомирской областей Украины.

В конце августа в Беларуси уже проводили военные командно-штабные учения местной теробороны.

По данным разведки, 13 тысяч белорусских солдат подписали согласие воевать с Украиной.

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