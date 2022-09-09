За сутки в Харьковской области от обстрелов РФ погибли четыре человека
В Харьковской области за сутки погибли четыре человека, ранены - восемь. Ночью были интенсивные удары из РСЗО по Харькову и области.
Об это сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов в своем Телеграм-канале.
В Салтовском районе города враг обстрел трехэтажное здание, там произошел пожар. В Киевском районе также был прилет.
Чугуевский район области также подвергался активным обстрелам россиян. В Чугуеве повреждены частные дома, учебно-спортивный центр, хозяйственные постройки.
Под обстрелами были Харьковский, Чугуевский, Изюмский и Богодуховский районы Харьковской области.
Напомним, ночью под обстрел РФ снова попала Салтовка в Харькове. Пострадало высшее учебное заведение.
Вчера в результате удара по Индустриальному району Харькова 2 человека погибли, еще 5 получили ранения.
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