В Харьковской области за сутки погибли четыре человека, ранены - восемь. Ночью были интенсивные удары из РСЗО по Харькову и области.

Об это сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов в своем Телеграм-канале.

В Салтовском районе города враг обстрел трехэтажное здание, там произошел пожар. В Киевском районе также был прилет.

Чугуевский район области также подвергался активным обстрелам россиян. В Чугуеве повреждены частные дома, учебно-спортивный центр, хозяйственные постройки.

Под обстрелами были Харьковский, Чугуевский, Изюмский и Богодуховский районы Харьковской области.

Напомним, ночью под обстрел РФ снова попала Салтовка в Харькове. Пострадало высшее учебное заведение.

Вчера в результате удара по Индустриальному району Харькова 2 человека погибли, еще 5 получили ранения.

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