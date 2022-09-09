В пятницу, 9 сентября, Генштаб ВСУ обнародовал утреннюю сводку о ситуации на фронте.

Главное из нее:

1. В связи с наступлением ВСУ, в отдельных районах Херсонской области подразделения вооруженных сил РФ переходят к тактике террористических действий в отношении местных мирных жителей. По имеющейся информации, в населенном пункте Большая Александровка местное население используют, как живой щит. Поселок закрыт на въезд и выезд.

2. Силы обороны ведут успешное контрнаступление на Харьковском направлении. Благодаря действиям ВСУ при поддержке местного населения украинские военные продвинулись почти на 50 км за 3 дня. По данным разведки, отдельные вражеские подразделения понесли значительные потери.

3. В Беларуси начались военные учения. Сохраняется угроза нанесения ракетных и авиационных ударов по территории Украины с территории Беларуси.

4. Противник сосредоточил усилия на установлении полного контроля на территории Донецкой области, удержании временно захваченных районов Херсонской, части Харьковской, Запорожской и Николаевской области. Армия РФ постоянно ведет воздушную разведку БПЛА, продолжает принимать меры по улучшению логистического обеспечения своих войск.

5. За прошедшие сутки враг нанес 45 авиационных и 5 ракетных ударов, в том числе по населенным пунктам Константиновка, Циркуны, Радушное, Харьков. Есть жертвы среди гражданского населения.

6. За прошедшие сутки для поддержки действий наземных группировок, авиация Сил обороны Украины совершила более 20 ударов, поражены 2 взводных опорных пункта, 15 районов сосредоточения живой силы и военной техники, 3 зенитных ракетных комплекса. Уничтожено 4 БпЛА и вертолет Ка-52. Утраты живой силы противника уточняются.

Война в Украине продолжается уже 198-й день. "Страна" следит за происходящим 9 сентября в обновляемом материале. В нем мы собрали все главные новости дня.

Ранее мы подводили итоги 197-го дня войны. Главные новости вчера приходили из Харьковской области, где идет контрнаступление ВСУ. Генштаб Украины официально заявил, что на Харьковском направлении ВСУ освободили более 20 населенных пунктов. Украинские войска вошли в Балаклею. Также бои идут на подступах к Купянску.

На Донбассе сообщают об уличных боях в Соледаре близ Бахмута, а также о боях на подступах к самому Бахмуту. Город подвергается мощным обстрелам.

В Херсонской области после пары дней относительного затишья вновь начались серьезные бои.

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