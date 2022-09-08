Назначенные Россией "власти" подконтрольной РФ части Харьковской области переехали из Купянска в Волчанск.

Как заявил депутат "Единой России" Евгений Евтушенко, Волчанск объявлен "временным областным центром Харьковской области".

Что касается Купянска, Волчанская "ВГА" сообщает о его эвакуации, поскольку украинская армия подошла к городу.

Напомним, сегодня, 8 сентября, украинские военные зашли в Балаклею под Харьковом и вывесили государственный флаг над горсоветом.

Также "Страна" писала, что, по данным американского "Института изучения войны", украинские войска под Балаклеей продвинулись на 20 километров вглубь российских позиций и контролируют 400 квадратных километров территории.

Война в Украине продолжается уже 197-й день. "Страна" следит за происходящим, сегодня, 8 сентября в обновляемом материале. Все главные новости дня мы собрали в одной ленте

Ранее мы подводили итоги 196-го дня войны. В Харьковской области украинские войска пошли на прорыв под Балаклеей. Также ВСУ наступают на Купянск, обойдя Балаклею с севера.

ВСУ продолжают освобождать населенные пункты в Херсонской области. Вчера военные 128-й бригады подняли украинский флаг в поселке Нововознесенское под Высокопольем. Продвижение на Херсонском направлении идет медленно из-за значительного преимущества армии РФ в технике. людях и артиллерии. ВСУ находятся под непрекращающимся огнем.

На Донбассе главная цель российской армии сейчас - наступление на Бахмут. Об этом сообщают в британской разведке.

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