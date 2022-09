Украина поразила системами HIMARS уже более 400 российских целей.

Об этом сообщил глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли на брифинге в Рамштайне.

"Мы видим реальный прогресс Украины в использовании этих систем. Российские линии связи и цепочки поставок сильно перегружены. Это имеет прямое влияние на способность России проектировать и поддерживать боевую мощь", - сказал Милли.

В то же время он подчеркнул необходимость продолжать поддержку Украины, поскольку у России еще много неиспользованных резервов для этой войны.

Милли также сказал, что, хотя еще слишком рано давать полную оценку недавно начатому наступлению ВСУ под Херсоном, "Украина эффективно использует свой огонь для формирования наземного маневра, продолжая свое наступление".

Милли отметил, что продвижение украинских войск под Херсоном было постоянным и преднамеренным.

"Я охарактеризовал бы это как тщательно продуманную наступательную операцию, которая нацелена на то, чтобы установить условия и затем захватить их цели", — сказал генерал.

Милли не согласился с оценкой, что украинские вооруженные силы перегружены борьбой с Россией от Харькова на севере до Херсона на юге.

"Они продолжают бой. У них есть силы, чтобы сделать это, и мы посмотрим, что из этого получится", — сказал Милли.

