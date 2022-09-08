В Пентагоне заявили об "очевидном успехе" на поле боя на юге страны. По словам министра обороны США Ллойда Остина, ВСУ интегрируют возможности, предоставленные им союзниками.

Об этом заявил глава Пентагона Ллойда Остина в ходе встречи в формате "Рамштайн" в Германии.

Он заявил, что войска РФ продолжают бомбить города Украины, однако ВСУ смогли начать свое контрнаступление на юге.

"Сейчас мы видим очевидный успех наших общих усилий на поле боя. Каждый день мы видим решимость союзников и партнеров по всему миру помогать Украине сопротивляться российской незаконной империалистической неоправданной захватнической войне. Мы должны развиваться, поскольку развивается борьба", - заявил Остин.

Глава Пентагона добавил, что контактная группа продолжит совместную работу, чтобы "помочь интегрировать возможности Украины и укрепить ее совместные операции на долгосрочную перспективу".

LIVE: @SecDef Lloyd J. Austin III Delivers Opening Remarks at 5th Ukraine Defense Contact Group Meeting https://t.co/WMqQhL6m6w — Department of Defense 🇺🇸 (@DeptofDefense) September 8, 2022

Напомним, ранее в Пентагоне заявили о "медленном, но значимом" прогрессе ВСУ на поле боя. Там заявили также, что сейчас на юге украинские военные справляются лучше, чем российские военные.

Также сообщалось, что британская разведка рассказала об успехах ВСУ в ходе наступления в Херсонской области.