Украина стремится вернуть Херсон к концу 2022 года. Об этом сообщает CNN со ссылкой на официальных лиц США.

По словам высокопоставленного американского чиновника, США наблюдают, как украинские силы добились определенного успеха в нападении на российские линии снабжения с намерением отрезать и изолировать российские войска, дислоцированные в настоящее время на юге к западу от Днепра.

"В Херсонской области мы наблюдаем продолжающиеся наступательные операции украинцев", — заявил пресс-секретарь Пентагона Пэт Райдер.

Ранее украинские военные рассказали Washington Post, что потери ВСУ на юге в пять раз превышают российские.

Война в Украине продолжается уже 196-й день. "Страна" следит за происходящим 7 сентября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 195-го дня войны. В Донецкой области вчера были отбиты попытки наступления российских войск на Бахмутском и Авдеевском направлении. В Харьковской области по неофициальным данным началось наступления ВСУ на город Балаклея.

В Запорожской области были новые обстрелы Энергодара, из-за которых город несколько часов сидел без света и воды. Параллельно МАГАТЭ опубликовало доклад о ситуации на Запорожской АЭС. Инспекторы говорят о повреждении хранилища отработанного и свежего ядерного топлива. В Херсонской области помимо Высокополья ВСУ также взяли соседнее село Ольгино.

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