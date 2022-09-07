ВСУ сообщают об уничтожении очередной переправы через Днепр в Херсонской области. В районе Голой Пристани была поражена баржа c военными и боевой техникой на борту.

Об этом сообщает оперативное командование "Юг".

При этом огневой контроль Каховского моста не позволяет РФ провести там ремонтные работы.

Также удары наносились по районам сосредоточения живой силы, вооружению, военной технике и пунктам управления. Было ликвидировано по меньшей мере 30 российских военных, две боевые машины пехоты и вертолет К-52.

Также в Бериславском районе был уничтожен еще один склад боеприпасов.

Напомним, что вчера ВСУ заявили об уничтожении почти сотни военных, техники и четырех складов РФ на Херсонском направлении.

Также появилось видео, как ВСУ подняли украинский флаг в еще одном населенном пункте под Херсоном.

Война в Украине продолжается уже 196-й день. "Страна" следит за происходящим 7 сентября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 195-го дня войны. В Донецкой области вчера были отбиты попытки наступления российских войск на Бахмутском и Авдеевском направлении. В Харьковской области по неофициальным данным началось наступления ВСУ на город Балаклея.

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