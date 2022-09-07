У Washington Post вышел материал из больницы на юге Украины, где лежат тяжелораненые военные.

"Солдаты с отрубленными конечностями, осколочными ранениями, покалеченными руками и раздробленными суставами рассказывали об асимметричном неблагоприятном положении, с которым столкнулись их подразделения в первые дни нового наступления по вытеснению российских войск из стратегически важного города Херсона", - говорится в материале.

Военные жаловались на нехватку артиллерии (российская артиллерия выпускает намного больше снарядов, чем украинская) и указывали на лучшее техническое оснащение противника.

33-летний солдат по имени Денис заявил, что российская сторона использовала кассетные бомбы, фосфорные боеприпасы и минометы.

В материале говорится, что "отчеты солдат сигнализируют о том, что впереди долгая битва и еще много жертв".

30-летний командир взвода по имени Игорь заявил, что потери украинской стороны превышают российские в пять раз.

Солдаты говорят, что российские танки ведут огонь выезжая из специально возведенных бетонных укреплений, а беспилотники отслеживают передвижение войск с дистанции в километр, что не дает засечь их.

Также сообщается, что российским хакерам удавалось перехватить контроль над беспилотниками.

Солдаты жаловались на устаревшее оборудование и необходимость экономить боеприпасы.

Ранее британский контрактник рассказал CNN, как идет наступление ВСУ под Херсоном. Он также говорил, что у россиян большое преимущество в артиллерии и бронетехнике, что делает отвоевание Херсонской области сложным и медленным процессом.

Война в Украине продолжается уже 196-й день. "Страна" следит за происходящим 7 сентября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 195-го дня войны. В Донецкой области вчера были отбиты попытки наступления российских войск на Бахмутском и Авдеевском направлении. В Харьковской области по неофициальным данным началось наступления ВСУ на город Балаклея.

В Запорожской области были новые обстрелы Энергодара, из-за которых город несколько часов сидел без света и воды. Параллельно МАГАТЭ опубликовало доклад о ситуации на Запорожской АЭС. Инспекторы говорят о повреждении хранилища отработанного и свежего ядерного топлива. В Херсонской области помимо Высокополья ВСУ также взяли соседнее село Ольгино.

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