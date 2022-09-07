ВСУ уже к октябрю могут взять Херсон.

Об этом бывший глава военной миссии Франции при ООН генерал Доминик Тринкван сказал в интервью телеканалу France 24.

Французский генерал отметил, что Украина методично готовилась к контрнаступлению, что можно увидеть из ее предыдущих действий: уничтожение складов и командных пунктов российских войск посредством дальнобойного оружия, а также деятельности партизанского движения.

"Россияне, похоже, удивлены использованными методами. Разрушение складов боеприпасов и логистических пунктов, прежде всего – железной дороги, существенно их пошатнуло.

Теперь, если войска, размещенные к западу от Днепра, не будут получать снарядов, они не смогут обороняться. Если они больше не получают запасов, это для некоторых подразделений будет критическим", – сказал Тринкван.

Он также считает, что многие российские солдаты предпочитают бегство с поля боя, чем сопротивление, поскольку некоторые из них "находятся на поле боя четыре-пять месяцев, не были заменены и, наверное, находятся в плохой форме".

"Сейчас у россиян большая проблема с человеческими ресурсами. Они пытаются набрать много людей, но Путин, не желающий объявлять войну, не может издать указ о мобилизации. Он хочет и дальше производить впечатление, что все идет нормально", - утверждает генерал.

По мнению Тринквана, "к зиме украинцы могут взять под контроль весь правый берег Днепра включительно с городом Херсон".

Напомним, сегодня в CNN заявили со ссылкой на официальных лиц США, что Украина попытается вернуть Херсон до конца года.

Война в Украине продолжается уже 196-й день. "Страна" следит за происходящим 7 сентября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 195-го дня войны. В Донецкой области вчера были отбиты попытки наступления российских войск на Бахмутском и Авдеевском направлении. В Харьковской области по неофициальным данным началось наступления ВСУ на город Балаклея.

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