В Харьковской области в плен мог попасть командующий группой войск РФ "Запад", генерал Андрей Сычевой.

Об этом сообщают украинские телеграм-каналы.

Основанием стало внешнее сходство Сычевого с пленным, которого украинские военные взяли под Балаклеей 7 сентября (говорилось, что это подполковник).

Пока официальных подтверждений этому нет.

Вместе с тем, российские паблики на днях писали, что Сычевого снимают с командования группировкой "Запад" и выводят в распоряжение начальника Генерального штаба.

Напомним, вчера сообщалось, что ВСУ освободили более 20 населенных пунктов в Харьковской области. Украинские войска вошли в Балаклею. Также бои идут на подступах к Купянску.

Утром Генштаб в сводке заявил, что в Харьковской области ВСУ продвинулись на 50 километров за три дня.

Также Зеленский вчера опубликовал видео с украинскими военными, поднявшими флаг над зданием администрации Балаклеи.

Война в Украине продолжается уже 198-й день. "Страна" следит за происходящим 9 сентября в обновляемом материале. В нем мы собрали все главные новости дня.

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