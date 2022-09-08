Появилось видео с украинскими военными, поднявшими флаг над зданием администрации Балаклейской общины.

Его опубликовал президент в своем Телеграм-канале.

"Всё на своих местах. Флаг Украины в свободном украинском городе под свободным украинским небом! Спасибо! Горжусь! Берегите себя! К победе! Слава Украине!" – написал Зеленский.

Ранее "Страна" сообщала, что ВСУ 8 сентября зашли в Балаклею и вывесили украинский флаг над горсоветом.

Между тем война в Украине продолжается уже 197-й день. "Страна" следит за происходящим, сегодня, 8 сентября в обновляемом материале. Все главные новости дня мы собрали в одной ленте

Ранее мы подводили итоги 196-го дня войны. В Харьковской области украинские войска пошли на прорыв под Балаклеей. Также ВСУ наступают на Купянск, обойдя Балаклею с севера.

ВСУ продолжают освобождать населенные пункты в Херсонской области. Вчера военные 128-й бригады подняли украинский флаг в поселке Нововознесенское под Высокопольем. Продвижение на Херсонском направлении идет медленно из-за значительного преимущества армии РФ в технике. людях и артиллерии. ВСУ находятся под непрекращающимся огнем.

На Донбассе главная цель российской армии сейчас - наступление на Бахмут. Об этом сообщают в британской разведке.

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