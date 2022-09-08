ВСУ нашли слабое место противника и туда ударили, а он не был готов.

Так объяснил советник Офиса президента Алексей Арестович причины успеха ВСУ в районе Балаклеи Харьковской области в эфире у блогера Марка Фейгина.

По словам Арестовича, Россия не умеет проигрывать.

"Два-три таких поражения, и они посыпятся. Одно у них уже есть", - сказал Арестович.

Ранее советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что сейчас "Россия получает идеальный урок истории" на фронте. Урок заключается в том, чтобы никогда не смотреть в сторону границы с Украиной.

Между тем война в Украине продолжается уже 197-й день. "Страна" следит за происходящим, сегодня, 8 сентября в обновляемом материале. Все главные новости дня мы собрали в одной ленте

Ранее мы подводили итоги 196-го дня войны. В Харьковской области украинские войска пошли на прорыв под Балаклеей. Также ВСУ наступают на Купянск, обойдя Балаклею с севера.

ВСУ продолжают освобождать населенные пункты в Херсонской области. Вчера военные 128-й бригады подняли украинский флаг в поселке Нововознесенское под Высокопольем. Продвижение на Херсонском направлении идет медленно из-за значительного преимущества армии РФ в технике. людях и артиллерии. ВСУ находятся под непрекращающимся огнем.

На Донбассе главная цель российской армии сейчас - наступление на Бахмут. Об этом сообщают в британской разведке.

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