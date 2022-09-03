Советник Офиса президента Алексей Арестович признался, что улыбался в эфире и говорил, "все хорошо", когда у ВСУ на фронте были проблемы.

Об этом он заявил в эфире "Фейгин Live".

"Был период со средины апреля по начало июля, когда военное счастье ушло к противнику, и нам было очень-очень тяжело. А я улыбался в эфире и говорил, что нам хорошо, хотя пару раз намекнул, что тяжело", - заявил он.

Он также добавил, что возвращение Украиной своих территорий продлится "долго", "очень тяжело и кровью".

Напомним, на днях секретарь СНБО Алексей Данилов грубо высказался об Арестовиче и намекнул, что ему не стоит верить.

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