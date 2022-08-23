Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что 19 февраля коллеги из стран Большой семерки и Евросоюза убеждали его в том, что большой войны не будет.

Об этом он сказал в эфире ICTV.

"Я был 19 февраля на Мюнхенской конференции по безопасности вместе с президентом. Я принимал участие во встрече министров иностранных дел стран Большой семерки и Европейского Союза. Несколько министров подошли ко мне, и тихонько на ухо сказали, мол, вы не спешите, у нас есть свои оценки, мы не считаем, что будет большая война", - заявил Кулеба.

Он считает утверждение, что Украина не готовилась к войне - "манипуляцией и выдергиванием отдельных фактов из контекста". Он заявил, что "у нас была ограниченная информация, но мы воспринимали ее серьезно.

"И на дипломатическом треке работали именно на предотвращение войны, и на укрепление Украины в случае войны", - заявил Кулеба.

Напомним, на днях Кулеба признался, что сам не верил в большую войну. Он полагал, что военные действия будут локальными - только на Донбассе.

"В том, что война будет такой, я был уверен вплоть до 24 февраля. Первая ракета, которая на Киев упала, показала, что я ошибался, и это будет совершенно другая война", - заявлял Кулеба.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 181-й день. "Страна" следит за происходящим 23 августа в обновляемом материале.

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