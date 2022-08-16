Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью Дмитрию Гордону рассказал, как 22 февраля, за два дня до начала полномасштабной войны, встретился с президентом США Джо Байденом в Белом Доме.

На этой встрече Байден сообщил Кулебе, что вскоре начнется война. Кулеба, в свою очередь, сразу передал эту информацию Зеленскому.

О том, что у него состоится встреча с Байденом, Кулеба узнал в последний момент. Он описал в интервью Гордону, как проходила эта встреча.

"Открываются двери, и выходят все из внутреннего круга Байдена, один за другим. И каждый на меня бросает в буквальном смысле прощальный взгляд. Как если бы только что состоялся консилиум врачей и там решили, что у вас 4-я стадия рака. Вот все выходят к пациенту, говорят "привет", жмут руку, и такой сочувственный выдох "Эх…" - и пошел дальше. Вы понимаете, какое настроение сразу. А у них совещание по Украине", - рассказал Кулеба.

После этого уже Кулебу проводили в Овальный кабинет. Там находились госсекретарь Энтони Блинкен, старший директор по европейским делам в Совете национальной безопасности США Аманда Слоут и посол Украины в США Оксана Маркарова.

Сам разговор с Байденом Кулеба назвал "душевным". Он продлился минут 40, сказал Кулеба.

"Он сказал, что у них есть последние разведданные о том, что вскоре все начнется. Он сказал: "Будет война, мы будем с вами до упора, до конца". Сказал "вы с Тони (Блинкеном) пообщаетесь про конкретику". Потом, когда встреча уже закончилась, я поехал в Госдеп, меня завели в кабинет, специальный человек показал мне уже ряд фактов - не карты, а точки. То есть, вот аэродромы, на этих аэродромах стоят такие-то грузовые самолеты, они уже готовы к взлету. Я доложил тут же президенту, выйдя оттуда. Он сказал: "Хорошо, это тоже учитываем в общей картинке"", - сказал Дмитрий Кулеба.

Причем к концу встречи с Байденом разговор перешел на личные темы.

"Нам повезло, что именно президент Байден в этот момент возглавляет Соединенные Штаты", - сказал Кулеба, уточнив, что Байден хорошо знает Украину.

"Для него это была человеческая встреча. Это была эмоция. Мы говорили в конце уже о детях. Он говорил о своем сыне, который был известный в Америке человек и которого он, к сожалению, потерял. Я рассказывал о своих детях. То есть в конце это был уже разговор двух людей, один из которых пережил страшные утраты в своей жизни, а второй, то есть я, понимал, что мы стоим на пороге страшных утрат", - отметил Кулеба.

Ранее Дмитрий Кулеба рассказал, что получил первые предупреждения о грядущей войне с Россией еще в сентябре прошлого года, во время визита в Вашингтон с Андреем Ермаком.

Мы также писали, что разведка США и администрация Белого дома узнала о планах широкомасштабного вторжения РФ в Украину еще в октябре 2021 года.