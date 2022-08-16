Глава МИД Дмитрий Кулеба в интервью журналисту Дмитрию Гордону рассказал, что случилось с его ногой, когда он ходил в гипсе.

"Я люблю баскетбол. Конечно, началась война, никакого баскетбола. Прошло четыре месяца, я вдруг как-то так очнулся и думаю: "Не, ну надо что-то сделать, надо какое-то разнообразие внести в жизнь". Я сильно поправился на тот момент, потому что постоянно ешь все подряд: бутерброды, колбаса, картошка. Все, что подвернётся под руку. И пошли мы с ребятами сыграть в баскетбол на одно кольцо. Час мы играли прекрасно, все были счастливы. В конце я подпрыгнул в борьбе за мяч, приземлился и у меня было ощущение, что кто-то носком ноги въехал в мою ногу в место, где стык ступни и лодыжки. Я решил, что ничего такого не случилось, просто ушиб и даже пытался восстановить игру, но понял, что прыгать я не могу", — рассказал Кулеба.

Как выяснилось, глава МИД порвал ахиллово сухожилие.

"Как обычно, я подумал, мол, само пройдёт, но через два дня нога разбухла, я пошёл на МРТ и врач сказал, что я порвал ахилл. Сделали операцию, восемь недель на костылях. Сейчас я уже хожу, но ещё хромаю, потому что сшитый ахилл должен вернуть эластичность, а мышца - тонус", — объяснил Дмитрий Кулеба.

Ранее мы писали, что в конце июля Дмитрий Кулеба пришел со сломанной ногой на "Саммит первых леди и джентльменов", который проходил в Киеве. Его левую ногу в гипсе заметили, когда министр оказался на сцене саммита.

Помимо этого, в интервью Гордону Кулеба рассказал, как вся его семья вместе с домашними животными покинули Украину в первые сутки российского вторжения. Сам он встретил новости о начале войны в самолете, когда летел из Нью-Йорка в Киев через Стамбул.