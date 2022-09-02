Секретарь СНБО Алексей Данилов в интервью "1+1" нелестно отозвался о советнике Офиса президента Алексее Арестовиче.

В ходе беседы Данилов заявил о том, что Киев был "под максимальным контролем" в первые дни вторжения российских войск.

На это телеведущая Наталья Мосийчук отметила, что Арестович, который ранее заявлял о высадке диверсантов на Банковой, "поспорил бы по этому поводу".

Данилов на это заявил: "Арестович это кто? У меня Арестович не работает, я не знаю этого человека, я его видел 2-3 раза в жизни, он может говорить все что угодно. Но я точно понимаю, как это происходило и как оно было".

При этом Данилов не отрицал наличия диверсионных групп, о которых говорил Арестович, но настаивал, что хаоса и беспорядка в управлении не было.

Речь идет о высказывании Арестовича, что он ждал своей смерти и падения Офиса президента в первые 12 часов вторжения.

Также ранее министр обороны Алексей Резников рассказывал о предложении Шойгу о капитуляции Украины в первый день вторжения.

Война в Украине продолжается уже 191-й день. "Страна" следит за происходящим 2 сентября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 190-го дня войны. Главные события разворачивались в Запорожской области. Энергодар с утра был под обстрелом, несмотря на это миссия МАГАТЭ прибыла в город и осмотрела ЗАЭС. Пять экспертов организации останутся на станции до 3 сентября, чтобы завершить инспекцию. В Генштабе вчера заявили, что Путин дал приказ взять Донецкую область к 15 сентября. А в ВСУ, комментируя ход контрнаступления, сообщили, что "продолжают работу на южных участках фронта".

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в новом выпуске блога "Ясно. Понятно" рассказывает о том, как украинские чиновники зарабатывают на гуманитарке.