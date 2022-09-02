Папа Римский, который назвал "знаком надежды" отправку из Украины кораблей с зерном, заявил, что человечество вступило в Третью мировую войну. Заявление понтифика публикует Vatican News.

"Завтра вы вспомните годовщину начала Второй мировой войны, которая так болезненно отразилась на польском народе. А сегодня мы переживаем Третью. Пусть память о прошлом опыте подтолкнет вас к культивированию мира в себе, в семье, в общественной и международной жизни", - сказал Папа Римский Франциск (Речь посвящена вторжению немецких войск в Польшу 1 сентября 1939 года - Ред.).

Он также заявил, что "мы молимся по-особому за украинский народ" в контексте "ожидания мира".

Напомним, Папа Римский не отказывается от планов посетить Украину, несмотря на проблемы со здоровьем.

Ранее "Страна" писала, что Папа Франциск может отойти от дел по состоянию здоровья.

Тем временем война в Украине продолжается уже 191-й день. "Страна" следит за происходящим 2 сентября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 190-го дня войны. Главные события разворачивались в Запорожской области. Энергодар с утра был под обстрелом, несмотря на это миссия МАГАТЭ прибыла в город и осмотрела ЗАЭС. Пять экспертов организации останутся на станции до 3 сентября, чтобы завершить инспекцию. В Генштабе вчера заявили, что Путин дал приказ взять Донецкую область к 15 сентября. А в ВСУ, комментируя ход контрнаступления, сообщили, что "продолжают работу на южных участках фронта".

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