Глава католической церкви папа римский Франциск назначит 20 новых кардиналов. Большинство из них в дальнейшем могут участвовать в выборах его преемника.

Об этом сообщает издание The Guardian.

Кардинал - второе в католической иерархии духовное лицо. Одна из его функций - выбор нового папы. Британская газета уточняет, что в этом процессе смогут участвовать абсолютное большинство новых кардиналов - 16 из 20.

Церемония назначения кардиналов в базилике Святого Петра станет восьмой по счету для 85-летнего папы с момента его избрания в 2013 году. В ней примут участие священнослужители, известные своей пастырской работой.

Это будут священники из всех частей света, включая Сингапур, Бразилию, Нигерию и другие страны. Издание уточняет, что некоторые из них имеют "прогрессивные взгляды", однако не приводит подробностей.

В июле Франциск допустил возможность ухода со своего поста из‑за проблем с коленным суставом: он часто передвигается в коляске и полагает, что не сможет совершать пастырские визиты так же активно, как раньше

Папа римский рассказал, что не намерен делать операцию на колене, хотя врачи предлагали ему такую опцию.

"Анестезия — это не игрушка, поэтому я думаю, что операция мне не подходит", — сказал он.

В 2021 году после операции на кишечнике у Франциска возникли осложнения, связанные с анестезией.

Тогда же, в июле, папа римский изъявлял желание посетить Москву и Киев.