Папа римский собрался назначить 20 новых кардиналов, которые выберут его преемника
Глава католической церкви папа римский Франциск назначит 20 новых кардиналов. Большинство из них в дальнейшем могут участвовать в выборах его преемника.
Об этом сообщает издание The Guardian.
Кардинал - второе в католической иерархии духовное лицо. Одна из его функций - выбор нового папы. Британская газета уточняет, что в этом процессе смогут участвовать абсолютное большинство новых кардиналов - 16 из 20.
Церемония назначения кардиналов в базилике Святого Петра станет восьмой по счету для 85-летнего папы с момента его избрания в 2013 году. В ней примут участие священнослужители, известные своей пастырской работой.
Это будут священники из всех частей света, включая Сингапур, Бразилию, Нигерию и другие страны. Издание уточняет, что некоторые из них имеют "прогрессивные взгляды", однако не приводит подробностей.
В июле Франциск допустил возможность ухода со своего поста из‑за проблем с коленным суставом: он часто передвигается в коляске и полагает, что не сможет совершать пастырские визиты так же активно, как раньше
Папа римский рассказал, что не намерен делать операцию на колене, хотя врачи предлагали ему такую опцию.
"Анестезия — это не игрушка, поэтому я думаю, что операция мне не подходит", — сказал он.
В 2021 году после операции на кишечнике у Франциска возникли осложнения, связанные с анестезией.
Тогда же, в июле, папа римский изъявлял желание посетить Москву и Киев.