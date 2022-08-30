С начала войны из Украины произошел значительный отток капитала. В январе-мае 2022 года он составил $9,6 млрд.

Об этом говорится в свежем отчете Совета финансовой стабильности, в который входит руководство Нацбанка, Министерства финансов, Фонда гарантирования вкладов физлиц и Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку. Объем оттока указан за пять месяцев этого года, данные летних месяцев не приводятся.

В этом заключении выделяется два направления оттока капитала:

Посредством снятия наличности за границей. Это как снятие денег украинцами за границей, так и схема валютных челноков, которую в НБУ назвали карточным туризмом: сводится к снятию за границей наличного доллара и евро с гривневых карт, когда происходит автоматическая конвертация по выгодному курсу. Значительное увеличение импорта услуг при низких объемах экспорта. Применяются разные схемы, в том числе и нелегальные, при которых не происходит реального импорта, но выводится капитал.

В своем отчете чиновники указали, что отток капитала отчасти перекрывался поступлениями кредитов от международных финансовых организаций, а также от стран-партнеров. Хотя и не в полной мере, что создавало проблемы с финансированием дефицита госбюджета во время войны.

В отчете подчеркивается, что значительная часть финансирования госбюджета Украины происходила за счет выкупа Нацбанком военных облигаций Министерства финансов. В нем уточняется, что с марта по май 2022 года Нацбанк приобрел таких долговых бумаг на 120 млрд грн — 32% всех заимствований правительства за 5 месяцев. А после повышения учетной ставки НБУ в июне (с 10% до 25% годовых) — еще на 105 млрд грн. Всего получается 225 млрд грн, то есть 17% размера довоенного госбюджета Украины.

Это прямая эмиссия гривны, и власти в документе признают экономические риски — девальвация гривны и ускорение инфляции.

Еще в свежем отчете отмечается рост проблемных кредитов в портфелях украинских банков на 33 млрд грн, в том числе в госбанках — на 16 млрд грн. В нем говорится, что из-за этого доля невозвратов поднялась до 29,7% портфеля после снижения с 37,7% до 26,7% в период с 1 января 2021 года до 1 марта 2022-го. Власти ждут дальнейшее ухудшение этого показателя, что бизнес и население будут все хуже платить по кредитам.

"Полномасштабное военное вторжение России в Украину повысило все риски для банков, прежде всего кредитный. Значительная часть кредитного портфеля станет неработающей, что приведет к росту объемов NPL (неработающие кредиты — Ред.)", — отмечается в отчете.

При этом власти сформулировали 10 экономических и финансовых рисков, с которыми Украина столкнется из-за войны:

Геополитические риски и неопределенность. Рост цен на товарных и фондовых рынках. Нарушение звеньев поставок. Обострение киберугроз. Ускорение инфляции. Замедление экономического роста. Волатильность рынка криптоактивов. Повышение учетных ставок центробанков с последующим увеличением рыночных ставок и жесткими финансовыми условиями. Увеличение долговой нагрузки на бизнес и домохозяйства. Негативные последствия для рынка недвижимости.

Ранее сообщалось, что НБУ хочет ужесточить требования к капиталам банков. Многие могут закрыться.