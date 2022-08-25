Экономика Украины должна стабилизироваться уже в следующем году. ВВП по итогам 2023-го может в худшем случае упасть на 0,4% или вырасти на 15,5% при наиболее оптимистичном сценарии.

Все будет зависеть от событий на фронте, заявила министр экономики Юлия Свириденко в интервью Reuters.

В этом году падение экономики составит порядка 30-35%.

Свириденко рассказала, что сейчас Кабмин разрабатывает макроэкономические прогнозы для получения нового финансирования от МВФ.

"Мы понимаем, что должны поддерживать экономику в движении. Очень трудно делать новые прогнозы из-за неопределенности. Это полностью зависит от военного сценария", - говорит министр.

Свириденко не сказала, сколько денег Украина будет просить у МФВ, но отметила, что новая программа сотрудничества должна быть "относительно масштабной" и согласована в кратчайшие сроки, чтобы помочь высвободить средства от других кредиторов и успокоить инвесторов.

Отметим, что премьер-министр недавно давал несколько иной прогноз на текущий год. Денис Шмыгаль заявил, что ВВП в Украине упадет минимум на 35%.

А еще в апреле говорил о вероятности падения ВВП вообще на 50%.

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Ранее мы подводили итоги 182-го дня войны. В Украине в этот день отмечали День независимости. Президент Зеленский в праздничном обращении дал понять, что переговоров с РФ и компромиссов с ней не будет. В Киев с визитом приехал Борис Джонсон. Он сказал, что переговоры в данный момент "стали бы катастрофой". Байден выделил Киеву $2,98 миллиарда военной помощи - это крупнейший единовременный транш.

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