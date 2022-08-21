По последней информации KSE Institute (Kyiv School of Economics), прямые потери украинской экономики из-за войны уже достигают около 113,5 млрд долларов. Об этом сообщил руководитель проектов по поддержке реформ KSE Institute Максим Нефедов в эфире общенационального марафона.

По словам Нефедова, еще одно направление исследований – потребности в восстановлении. Этим занимаются разработчики проекта "Россия заплатит". В рамках которого все желающие могут предоставить данные о нанесенном российскими оккупантами ущербе.

"Следующая стадия, к которой мы готовимся, планируем выкладывать фотографии, как этот объект уже восстанавливается. И желательно, чтобы это восстановление происходило на качественно новом техническом уровне", – добавил Нефедов.

По его словам, сейчас активно анализируются собранные с помощью БПЛА и спутников снимки разрушений и повреждений инфраструктуры Украины для того, чтобы не только зафиксировать нанесенный ущерб, но и предложить комплексные решения по восстановлению поврежденных городов.

Напомним, по оценкам главы офиса президента Андрея Ермака, общие потери экономики Украины в результате войны достигли 600 миллиардов долларов.

А канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что восстановление Украины обойдется дороже плана Маршалла после Второй мировой.

Тем временем война в Украине продолжается уже 179-й день. "Страна" следит за происходящим 21 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 178-го дня войны. Британская разведка сообщает, что ситуация на фронте в последние недели практически не меняется, а инициатива в ближайшие месяцы перейдет к той стороне, которая сможет создать наступательную группировку.

По поводу взрывов и атак на российские объекты на юге (Крым, Херсон, Мелитополь) - то их за последние дни действительно стало очень много. Среди очевидных успехов ВСУ - аэродром в Новофедоровке и склад боеприпасов под Джанкоем. Также были удары по причерноморским захваченным территориям вроде Кирилловки или Бердянска.

В остальных случаях российская ПВО сбивала нечто над Севастополем, Керчью, Евпаторией, а также мысом Тарханкут.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google Play.

Более подробно о том, что в захваченных областях "референдум" откладывается, угрозе Фукусимы на ЗАЭС и открытии границ для мужчин за $5000 смотрите в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно".