Глава МВД назвал преступления, которые в Украине участятся в ближайшие месяцы из-за экономического кризиса
Глава МВД Монастырский заявил, что в ближайшие месяцы из-за экономического кризиса в стране участятся кражи автомобилей и преступления в сфере незаконного оборота оружия. Об этом он сказал в эфире национального телемарафона
"Мы ожидаем, что в течение 2-5 месяцев будет рост, особенно по определенным категориям преступлений… В первую очередь речь идет о кражах. Очевидно, когда падение экономики происходит, то количество имущественных преступлений увеличивается", - сказал он.
Еще одной категорией преступлений, по которой будет рост, Монастырский назвал незаконный оборот оружия. В этой связи он отметил важность скорейшего принятия закона об обороте оружия.
Напомним, в МВД заявляли, что с мая в Украине начал расти уровень преступности.
Ранее, по его словам, был спад по всем видам преступности, кроме военных преступлений. Теперь эта тенденция изменится, и, по мнению Монастырского, это "объективное явление в связи с началом кризиса".
Также в МВД называли уклонистов главными нарушителями границ. Они переодеваются в женщин и даже прячутся в бейби-боксах, чтобы выехать из Украины.
Тем временем война в Украине продолжается уже 172-й день. "Страна" следит за происходящим 14 августа в обновляемом материале.
Ранее мы подводили итоги 171-го дня войны. На востоке продолжаются попытки перерезать сообщение Северска с Бахмутом (атаки сконцентрировали южнее Северска), а также обойти с юга северский укрепрайон. Противник атаковал Первомайское - следующий населенный пункт к западу от Песок. Там идут бои. В Херсонской области столкновения у Лозового и Широкого на левом берегу Ингульца.
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