С мая преступность в Украине пошла в рост.

Об этом сообщает Министерство внутренних дел в своем Телеграм-канале.

В сообщении говорится, что в течение первых двух месяцев войны в Украине наблюдалось снижение уровня преступности.

Начиная с мая этого года, ситуация стала меняться. Однако общая преступность в Украине уменьшилась на протяжении первого полугодия 2022 года на 25% по сравнению с прошлым.

При этом количество умышленных убийств за полгода увеличилось более чем на 9%, также по сравнению с 2021 годом.

Пока в сравнении с прошлым годом меньше разбойных нападений, ограблений и квартирных краж.

Однако на 86% увеличилось количество незаконных завладений транспортными средствами по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.

Ранее "Страна" писала, что в середине мая в Киеве уровень преступности снизился почти на 50%. Количество краж снизилось почти на 60%, разбойных нападений – до 80%, грабежей - на 60%.

Тем временем война в Украине продолжается уже 160-й день. "Страна" следит за главными новостями 2 августа в обновляемом материале.

Мы подводили итоги 159-го дня войны. Противник вел бои в направлении Бахмута со стороны Покровского, а также пытался наступать на Марьинку, Авдеевку и Пески. Замглавы оперативного командования "Север" генерал Дмитрий Красильников заявил, что сейчас для ВСУ критически важно удержать Бахмут, Соледар и Северск. Захват любого из городов открывает дорогу на Славянск и Краматорск противнику. Также вчера официально начала действовать "зерновая сделка" - первое судно с кукурузой из Украины вышло из порта Одессы и направилось в Ливан.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.