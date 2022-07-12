В Киевской области СБУ задержала торговцев оружием, выдававших себя за правоохранителей. У них изъяли 15 единиц огнестрельного автоматического оружия и более 6 тысяч патронов.

Об этом сообщает СБУ.

Сотрудники спецслужбы задокументировали факт нелегального сбыта 13 автоматов АК-74 и 3 тысяч патронов к ним. Преступники пытались продать эту партию за 20 тысяч долларов.

У задержанных также обнаружили фиктивные бланки разрешений на право ношения оружия.

Ранее в Одессе торговец оружием при задержании взорвал гранату. Ранены трое полицейских.

Тем временем и Европа готовится к наплыву незаконного оружия из Украины. Евросоюз создаст в Молдове центр борьбы с незаконной торговлей оружием из Украины.

Война в Украине продолжается уже 139-й день. "Страна" следит за происходящим 12 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 138-го дня войны. Генштаб сообщал, что есть признаки подготовки наступления противника на Бахмутском и Краматорском направлениях. Продолжались мощные обстрелы Харькова. По Одесской области военные РФ ударили ракетами по прибрежным поселкам. Ринат Ахметов отказался от всех своих медиа-активов в пользу государства. "Северный поток-1" вчера остановится на ремонт, который по графику должен продлиться до утра 21 июля.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о происходящем на юге Украины и планах властей по освобождению захваченных Россией территорий.