На Буковине мужчину приговорили к 7 годам лишения свободы за смерть своего ребенка от тяжелых телесных повреждений.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса Генпрокурора в Facebook.

Вижницкая окружная прокуратура поддержала обвинения в отношении буковинца, нанесшего своему сыну тяжкие телесные повреждения, от которых младенец умер (ч. 2 ст. 121 УК Украины).

Он признан виновным и приговорен к 7 годам лишения свободы.

В суде доказано, что 21 января 2022 года житель пгт Берегомет Вижницкого района на почве гнева, возникшего из-за плача ребенка, ударил и бросил об пол своего новорожденного сына.

Мальчику было 2 недели от рождения. Почти месяц ребенка спасали медики. Однако травмы оказались несовместимы с жизнью. Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляли следователи Вижницкого районного отдела полиции ГУНП в Черновицкой области.

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