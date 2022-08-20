Международное агентство S&P Global Ratings прогнозирует падение экономики Украины в 2022 году на 40% из-за резкого снижения экспорта, потребления и инвестиций.

Как отмечается в сообщении, из-за войны около одной пятой производственных мощностей Украины и большая часть ее морских портов оказались в районах, оккупированных или заблокированных Россией. И перспективы совершенно неясны.

"Существует большая степень неопределенности относительно того, как может развиваться конфликт, но в настоящее время мы видим ограниченные перспективы его разрешения. Учитывая существенный ущерб физическому и человеческому капиталу, среднесрочные перспективы роста Украины неопределенны и зависят от восстановления определенного уровня территориальной целостности и доступа к Черному морю, наряду со значительными усилиями по восстановлению", - пишут аналитики S&P.

Ранее мы писали, что 86% граждан Украины считают, что экономическая ситуация в стране ухудшилась. При этом 74% опрошенных заявили, что почувствовали ухудшение ситуации лично на себе.

Также, как сообщала "Страна", более трети украинцев потеряли работу с начала войны с Россией.

Война в Украине продолжается уже 178-й день. "Страна" следит за происходящим 20 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 177 дня войны. Вчера вечером взорвался склад боеприпасов под Белгородом, а над Керчью и Севастополем сработала ПВО. "Власти" Крыма заявили, что сбили украинские беспилотники. Киев своего участия в данных событиях не подтверждал.

Кроме того, Администрация Байдена и Пентагон заявили, что готовы предоставить Украине дополнительную военную помощь на сумму около 800 миллионов долларов.

Также вчера сообщалось, что Кабмин разрешит с 1 сентября выезжать за границу мужчинам-представителям бизнеса. Это станет первым подобным серьезным послаблением для мужчин с 24 февраля.

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Более подробно об итогах пятницы, 19 августа, смотрите в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно".