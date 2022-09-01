Советник главы ОП Алексей Арестович отреагировал на критику создания в Киеве "Политического центра российской оппозиции" во главе с бывшем депутатом Госдумы РФ Ильей Пономаревым со стороны части украинской общественности, которая выступает против какого-либо сотрудничества с любыми россиянами.

Он назвал д@лбо@бами тех "волонтёров, активистов, патриотов", которые подобные мысли озвучивают.

"Они говорят: не нужно нам тут оппозиции Путину, валите в РФ, а мы тут закроемся, на Родинке, будем любить друг друга и пишатися. Политический центр боевой оппозиции Путину в Украине - это влияние. Наше влияние на РФ. Только д@лбо@б может добровольно отказываться от влияния", - пишет Арестович.

По его мнению, следствием того, что Скоропадский "не вытер сапоги об эту публику" стал голодомор и "киевское ЧК", а Украина стала УССР, а не Финляндией.

Он также выступил против призывов к дерусификации Украины и заявил, что "снять табличку с Булгаковым - это отщипнуть у себя часть влияния", а отказываться от русского языка - "терять влияние - на главного нашего врага".

"Изоляция от россиян - это российская армия в Ирпене. Работа с россиянами - это украинское присутствие в Кремле", - написал Арестович.

Напомним, ранее суд в Москве заочно арестовал на два месяца Илью Пономарева, проживающего в Украине. Арест связан с делом о "фейках" о российской армии.

Сейчас Пономарев проживает в Украине, в 2019 году он получил украинское гражданство. После начала войны он вступил в территориальную оборону и создал сеть проукраинских онлайн-ресурсов.