Коптевский районный суд Москвы 30 августа заочно арестовал на два месяца бывшего депутата Госдумы РФ Илью Пономарева, проживающего в Украине. Арест связан с делом о "фейках" о российской армии.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.

Пономарева обвиняют по пункту "д" части 2 статьи 207.3 УК РФ ("Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании российской армии, по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды"). По ней ему грозит десять лет лишения свободы.

Для Пономарева это уже второй заочный арест. Первый был связан с уголовным делом о пособничестве в растрате, которое завели против экс-депутата в апреле 2015 года. По версии обвинения, в 2010 году он заключил с фондом "Сколково" договор на 750 тысяч долларов, по которому должен был прочесть серию лекций и составить несколько аналитических отчетов, но не сделал этого. По этому делу Пономарева объявили в международный розыск.

Пономарев был депутатом Госдумы с 2007 по 2016 год. В нижней палате парламента он возглавлял подкомитет по технологическому развитию комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи. В 2014 году он стал единственным депутатом Госдумы, проголосовавшим против так называемого "присоединения" Крыма к России. В том же году Пономарев уехал из страны. Позже его лишили неприкосновенности и депутатского мандата.

Сейчас Пономарев проживает в Украине, в 2019 году он получил украинское гражданство. После начала войны он вступил в территориальную оборону и создал сеть проукраинских онлайн-ресурсов.

После гибели Дарьи Дугиной Пономарев заявил, что за покушением стоит "Национальная республиканская армия", с которой он сотрудничает.

Также экс-депутат часто комментирует в соцсетях и СМИ события в Украине.