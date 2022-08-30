Сербия и Россия обсуждают передачу Москве экс-начальника Главного управления внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова, который находится в сербском СИЗО, в обмен на его показания против президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом пишет The Insider.

В Кремле хотят провести постановочный "суд" над украинским президентом, сообщает издание.

Правоохранители подозревают, что перед наступлением РФ 24 февраля Наумов мог передать врагу секретные данные о ЧАЭС.

Напомним, Наумов считался в своё время правой рукой нынешнего главы СБУ Ивана Баканова. Но в прошлом году попал в скандал с крышеванием контрабанды и был уволен.

Наумов уехал из Украины накануне начала войны - за считанные часы до вторжения. Против него расследуется дело по статье "государственная измена". Как выяснили журналисты, 23 февраля, перед началом вторжения, Наумов в сопровождении нескольких человек покинул Украину. Его семья уехала раньше.

При этом в Сербии вместе с Наумовым был задержан и гражданин Германии Александр Акст, подозреваемый в контрабанде, которую и крышевал Наумов. У него изъяли второй паспорт - украинский, на другое имя.