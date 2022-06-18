В Сербии вместе с экс-генералом СБУ Андреем Наумовым был задержан и гражданин Германии Александр Акст, подозреваемый в контрабанде. У него изъяли второй паспорт - украинский, на другое имя.

Об этом в комментарии "Стране" сообщил бизнесмен Сеяр Куршутов.

"По моей информации, при задержании Акста в Сербии у него было изъято два паспорта: один немецкий, а второй - украинский, на другое имя. Это оказался украинский документ прикрытия.

Он и его адвокаты сказали, что данный документ является украинским оперативным документом, выданным компетентными органами Украины", - сообщил "Стране" Куршутов.

Так как у Акста при задержании был паспорт на чужое имя, он проходил процедуру идентификации, чтобы доказать, что он действительно Акст.

"По сей день и Акст, и Наумов сидят в СИЗО сербского города Ниш, и связи с ними нет. Им избрана мера пресечения в виде ареста. Они этот арест пытаются обжаловать", - отмечает Сеяр Куршутов.

Напомним, Наумов считался в своё время правой рукой нынешнего главы СБУ Ивана Баканова. Но в прошлом году попал в скандал с крышеванием контрабанды (в частности, фирм упомянутого выше Акста) и был уволен.

Наумов уехал из Украины накануне начала войны - за считанные часы до вторжения. Против него расследуется дело по статье "государственная измена".