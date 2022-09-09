ВСУ продвинулись на 15-20 километров к захваченному РФ Купянску, который россияне сделали своим ключевым логистическим узлом в Харьковской области. Теперь они могут обстреливать город из ствольной артиллерии.

Об этом пишет в своем утреннем отчете "Институт изучения войны" (США). Его эксперты идентифицировали присутствие украинских войск в Боровском на чугуевской трассе - за 18 километров от Купянска.

По оценкам Института, украинские силы, скорее всего, захватят Купянск в течение следующих 72 часов. Но это не полностью перережет коммуникации с Изюмом (хоть и существенно их ухудшит).

При этом российские телеграмм-каналы пишут, что к Купянску подтягиваются резервы и город намерены оборонять.

Также "Институт" цитирует российских военных блогеров о том, что ВСУ приблизились к стратегической развязке в район Веселого и Куньего, но других подтверждений этому американские эксперты не видят.

В направлении на Купянск блокировано Шевченково (по тому, кто его сейчас контролирует поступают различные данные), часть украинских сил обошла этот населённый пункт и двинулась дальше на Купянск и вышла к селу Грушевка в 10 километрах от Купянска.

Со стороны Грушевки часть атакующих войск пошла на юг по трассе вдоль реки Оскол и ведет бои у села Сеньково, сообщили вчера сообщали ряд украинских и российских источников. Фото и видео оттуда пока нет. Это важное село - там мост и дорога, ведущая из Купянска в Изюм черёд Оскол.

Также российские телеграмм-каналы пишут, что пока ВСУ стремятся подойти с запада к развязке у Веселого и Куньего к северу от Изюма и ведут бои возле села Залиман, которое прикрывает это направление.

В целом, можно говорить, что коммуникации Изюма с группировкой российских войск на севере Харьковской области к западу от Оскола де-факто перерезаны.

Однако они остаются по восточному берегу Оскола. Кроме того, если и дорога к югу от Оскольского водохранилища из Луганской области. То есть, нельзя на данный момент сказать, что Изюм полностью блокирован.

При этом, российские военные телеграм-каналы считают, что ВСУ собираются начать наступление на Изюм с юга, от Славянска. Сейчас леса между Славянском и Изюмом обрабатывает российская артиллерия и авиация, пытаясь предупредить такой сценарий.

Напомним, вчера ВСУ зашли в Балаклею и вывесили украинский флаг над горсоветом.

Мы также писали, что Зеленский опубликовал видео с украинскими военными, поднявшими флаг над зданием администрации Балаклеи.