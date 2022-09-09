Украинские защитники, вероятно, могут освободить Купянск в Харьковской области, где идут бои, в течение следующих 72 часов.

Об этом сообщает американский "Институт по изучению войны" (ISW).

Аналитики пишут, что украинские военные продвинулись на расстояние 15 км и теперь российские тыловые позиции открыты для дальнейшего наступления Украины.

"Украинские силы, вероятно, освободят Купянск в течение следующих 72 часов", - сообщают в ISW.

По мнению аналитиков, потеря Купянска помешает усилиям РФ поддерживать наступление и оборонные операции.

Вместе с тем, это не разорвет полностью российские линии связи с Изюмом.

Напомним, ранее мы подводили итоги 197-го дня войны. Главные новости вчера приходили из Харьковской области, где идет контрнаступление ВСУ. Генштаб Украины официально заявил, что на Харьковском направлении ВСУ освободили более 20 населенных пунктов. Украинские войска вошли в Балаклею. Также бои идут на подступах к Купянску.

Война в Украине продолжается уже 198-й день. "Страна" следит за происходящим 9 сентября в обновляемом материале. В нем мы собрали все главные новости дня.

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