ВСУ могут освободить Купянск в течение следующих 72 часов - Институт изучения войны
Украинские защитники, вероятно, могут освободить Купянск в Харьковской области, где идут бои, в течение следующих 72 часов.
Об этом сообщает американский "Институт по изучению войны" (ISW).
Аналитики пишут, что украинские военные продвинулись на расстояние 15 км и теперь российские тыловые позиции открыты для дальнейшего наступления Украины.
"Украинские силы, вероятно, освободят Купянск в течение следующих 72 часов", - сообщают в ISW.
По мнению аналитиков, потеря Купянска помешает усилиям РФ поддерживать наступление и оборонные операции.
Вместе с тем, это не разорвет полностью российские линии связи с Изюмом.
Напомним, ранее мы подводили итоги 197-го дня войны. Главные новости вчера приходили из Харьковской области, где идет контрнаступление ВСУ. Генштаб Украины официально заявил, что на Харьковском направлении ВСУ освободили более 20 населенных пунктов. Украинские войска вошли в Балаклею. Также бои идут на подступах к Купянску.
Война в Украине продолжается уже 198-й день. "Страна" следит за происходящим 9 сентября в обновляемом материале. В нем мы собрали все главные новости дня.
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