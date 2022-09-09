Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что украинские силы добились определенных успехов в своих операциях в Харьковской и Херсонской областях.

Об этом сообщает Reuters.

"Сейчас мы видим успех в Херсоне, мы видим некоторый успех в Харькове, и это очень, очень обнадеживает", — сказал Остин на пресс-конференции в Праге 9 сентября.

Накануне стало известно, что на юге украинская армия прорвала позиции 20-й мотострелковой бригады армии России под Херсоном.

А также появилось фото украинских солдат на въезде в Купянск Харьковской области.

Война в Украине продолжается уже 198-й день. "Страна" следит за происходящим 9 сентября в обновляемом материале. В нем мы собрали все главные новости дня.

Ранее мы подводили итоги 197-го дня войны. Главные новости вчера приходили из Харьковской области, где идет контрнаступление ВСУ. Генштаб Украины официально заявил, что на Харьковском направлении ВСУ освободили более 20 населенных пунктов. Украинские войска вошли в Балаклею. Также бои идут на подступах к Купянску.

На Донбассе сообщают об уличных боях в Соледаре близ Бахмута, а также о боях на подступах к самому Бахмуту. Город подвергается мощным обстрелам.

В Херсонской области после пары дней относительного затишья вновь начались серьезные бои.

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